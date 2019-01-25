Движение по Варшавскому шоссе из центра перекрыто из-за ДТП

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Движение по Варшавскому шоссе заблокировано из-за ДТП с троллейбусом, передает "Интерфакс".

Авария с участием автомобиля такси и троллейбуса произошло у станции метро "Варшавская". В результате заблокировано движение из центра. Из-за аварии на шоссе образовался затор.