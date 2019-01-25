Отопление и электричество вернули жителям дома в Балашихе после пожара

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Электричество и отопление вернули жителям дома в Балашихе, где произошел пожар, рассказал глава городского округа Сергей Юров.

По его словам, все люди вернулись в квартиры вчера вечером. Управляющая компания запустила отопление в дом в тот же день, электричество также дали вчера. Ремонт фасада будет заканчиваться в текущем режиме, передает РИА Новости.

24 января в Балашихе загорелась квартира в 15-этажном жилом доме. Дом не газифицирован. Пожар потушили на 30 квадратных метрах.

Его причиной, предположительно, стало короткое замыкание в электронагревателе. Два человека стали жертвами, по предварительным данным, это рабочие, которые проводили ремонт в квартире. СК начал проверку.