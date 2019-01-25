Задержан подозреваемый в краже из квартиры экс-главы Приморья

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В столице задержали подозреваемого в краже имущества из квартиры экс-главы Приморского края Сергея Дарькина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

За помощью в полицию 18 января обратился мужчина 1963 года рождения – он сообщил, что неизвестный проник в жилище и забрал из сейфа около 1,5 миллиона рублей и ювелирные украшения. Общий ущерб оценен на 7,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в доме, расположенном в Коробейниковом переулке.

По данным полиции, подозреваемым оказался мужчина 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.