Два человека погибли при крушении поезда на севере Италии

Фото: ТАСС/Zuma/Manuel Romano

Поезд сошел с рельсов на железной дороге между Миланом и Венецией утром в четверг, 25 января.

В результате крушения погибли как минимум два человека, еще десять получили серьезные травмы, сообщает итальянский телеканал Rainews24.

Отмечается также, что примерно 100 человек легко пострадали. Инцидент произошел неподалеку от города Пьольтелло. Состав следовал в Милан из Кремоны.

На месте аварии работают врачи скорой помощи. Движение поездов задерживается.

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