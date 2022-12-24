Число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кузбассе выросло до 6

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове выросло до шести человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

По данным собеседника агентства, еще двое пожилых людей получили травмы. Из горящего двухэтажного деревянного дома было эвакуировано 48 человек.

В настоящее время возгорание ликвидировано на площади 180 квадратных метров.

Дом престарелых находится на улице Таврическая. Как уточнили в правоохранительных органах, данное учреждение работает нелегально.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

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