Власти Астрахани заявили об исправности оборудования в больнице во время пожара

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Астраханской области

Кислородное оборудование в реанимации астраханской больницы, где произошел пожар, было полностью исправно на момент происшествия, заявили в пресс-службе главы региона. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительной версии, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки. Кислородное оборудование находилось в исправном состоянии", – заявили в пресс-службе.

Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги в Астрахани, в которой проходят лечение больные коронавирусом, произошел утром 24 декабря. Две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в момент возгорания в боксе, погибли.

Со второго этажа больницы эвакуировали 18 пациентов, находившихся в госпитале на лечении. Одного ребенка перевели в инфекционное отделение. Медперсонал также перевели вместе с пациентами, чтобы продолжить лечение.

По факту пожара возбудили уголовное дело, его расследование взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

