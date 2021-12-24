Власти Астрахани заявили об исправности оборудования в больнице во время пожара

18:14
Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Астраханской области
Кислородное оборудование в реанимации астраханской больницы, где произошел пожар, было полностью исправно на момент происшествия, заявили в пресс-службе главы региона. Об этом сообщает ТАСС.
"По предварительной версии, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки. Кислородное оборудование находилось в исправном состоянии", – заявили в пресс-службе.
Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги в Астрахани, в которой проходят лечение больные коронавирусом, произошел утром 24 декабря. Две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в момент возгорания в боксе, погибли.
Со второго этажа больницы эвакуировали 18 пациентов, находившихся в госпитале на лечении. Одного ребенка перевели в инфекционное отделение. Медперсонал также перевели вместе с пациентами, чтобы продолжить лечение.
По факту пожара возбудили уголовное дело, его расследование взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.
Инфекционная больница в Астрахани, где при пожаре погибли 2 человека, вернулась к работе
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