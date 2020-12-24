Пьяный пассажир нанес травмы бортпроводнику рейса Москва – Киров

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пьяный пассажир авиарейса Москва – Киров нанес травмы члену экипажа. Причиной конфликта стал отказ пустить его на борт, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, 23 декабря мужчина 1995 года рождения не допущен на борт самолета, следовавшего рейсом Москва – Киров, в связи с тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", – заявила представитель ведомства Елена Марковская.

Следствие считает, что пьяный мужчина ударил бортпроводника по голове.

На данный момент идет доследственная проверка инцидента, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В конце ноября российская чемпионка мира по боку во втором среднем весе Наталья Рагозина устроила скандал на борту самолета из-за просьбы стюардессы надеть маску. В публикации в Instagram спортсменка заявила, что средство защиты мешает ей пить.

