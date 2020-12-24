Подозрительного мужчину с сумкой задержали в центре Москвы

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В центре Москвы задержали мужчину с сумкой, который угрожал совершить противоправные действия. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД, неизвестный находился на Поварской улице.

"Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции гражданин был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", – уточнили в ведомстве.

В октябре полиция задержала таксиста, который угрожал самоубийством у офиса компании "Яндекс.Такси". Подозреваемый требовал встречи с генеральным директором компании.

