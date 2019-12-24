Мосгорсуд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы за убийство

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Житель Калужской области получил 15 лет строго режима за убийство рабочего в бытовке в районе Бирюлево Восточное.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, 43-летний мужчина в январе 2019 года напал на спящего строителя, нанеся ему удары деревянной ножкой от стула по голове.

Затем он похитил принадлежащие мужчине денежные средства в размере более 169 тысяч рублей и скрылся. В результате оперативных мероприятий нападавший был задержан.

Ранее суд приговорил жителя Подмосковья к 18 годам колонии строгого режима за убийство 81-летнего пенсионера и его жены.