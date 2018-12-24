Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в военкомате на юго-востоке Москвы

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Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании сборного пункта военкомата на юго-востоке столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах города.

Как уточнил собеседник агентства, "поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в военкомате". Для проверки этой информации к дому № 8 на Угрешской улице направились представители экстренных служб. Туда также прибудет сапер.