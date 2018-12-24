В Москве угнали экскаватор за 4,5 миллиона рублей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Злоумышленник угнал экскаватор-погрузчик в ТиНАО. Стоимость машины составляет 4,5 миллиона рублей.

Как сообщили в столичной полиции, сообщение о краже поступило от индивидуального предпринимателя по адресу: Москва, город Московский, улица Георгиевская, дом № 13.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции. Они установили, что неизвестный угнал экскаватор-погрузчик с территории неохраняемой парковки по указанному адресу. Это произошло 22 декабря.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере".

Ранее в декабре в Савеловском районе Москвы у 59-летней женщины угнали Lexus RX200T за 3,2 миллиона рублей с неохраняемой парковки.