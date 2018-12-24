Трех человек спасли из пожара в столичной квартире

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание квартиры в жилом доме произошло столичном районе Чертаново Южное, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу сообщили, что пожар произошел на улице Чертановская, дом 66, корпус 2.

Отмечается, что в квартире на восьмом этаже происходило загорание личных вещей и мебели на площади около 15 квадратных метров.

Принятыми мерами пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.