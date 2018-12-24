Часы за 6 тысяч долларов украли в отеле у москвички

Фото: depositphotos/blinow61

Часы стоимостью шесть тысяч долларов пропали у москвички после отдыха в отеле The Ritz-Carlton на Тверской улице.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел ночью с 20 на 21 декабря.

Женщина обратилась в полицию после отдыха в отеле со знакомым. Пропажу она обнаружила у себя дома.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.