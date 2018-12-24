Дорожный конфликт со стрельбой произошел на северо-западе столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный из автомобиля открыл стрельбу из травматического оружия в ходе дорожного конфликта на северо-западе Москвы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД по городу, происшествия случилось на улице Свободы.

Неизвестный произвел выстрелы из автомобиля марки ВАЗ-2104 и скрылся. Информация о пострадавших не поступала, объявлен план "Перехват".