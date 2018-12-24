Рублево-Успенское шоссе перекрыли из-за ДТП

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Лобовое столкновение с участием трех авто произошло на Рублево-Успенском шоссе.

Как сообщают очевидцы, движение на трассе перекрыто в обе стороны.

Движение на участке трассы парализовано, водителям лучше выбирать пути объезда.