Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Органы опеки проверят семью после инцидента с захватом заложников в Петербурге. Об этом РИА Новости заявили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

"После того как дети окажутся в безопасности, они будут направлены в детскую больницу № 22. Семьей займутся органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети", – говорится в сообщении.

24 ноября в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире шестерых детей.

В настоящий момент известно, что мужчина сдался и находится в полиции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.