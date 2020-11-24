Револьвер и 72 патрона обнаружили у мужчины на востоке Москвы

07:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции Москвы провели задержание мужчины, подозреваемого незаконном в хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба городского главка МВД РФ.
Как отмечает Агентство "Москва", полицейские произвел задержание совместно с сотрудниками ФСБ. При осмотре жилища 52-летнего москвича были найдены револьвер 72 патрона. Обнаруженные оружие и боеприпасы были направлены на исследование.
"Револьвер системы "Наган" является нарезным огнестрельным оружием калибра 7,62 миллиметра, 10 патронов калибра 7,62 миллиметра являются штатными боеприпасами для охотничьих карабинов, а 62 патрона калибра 5,6 миллиметра относятся к стандартным спортивно-охотничьим патронам кольцевого воспламенения", – заявили в МВД.
Исследование также показало, что найденные оружие и боеприпасы были готовы для боевого применения.
В отношении подозреваемого открыто уголовное дело о незаконном обороте оружия. Фигурант ожидает решения суда под подпиской о невыезде.
Ранее подозреваемого арестовали за стрельбу из револьвера в Измайловском парке. Задержанным оказался 31-летний приезжий мужчина.
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