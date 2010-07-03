Пожарные потушили пожар в гаражах и административном здании на севере Москвы

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Пожарные потушили пожар в гаражах и административном здании на севере столицы, передает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Возгорание произошло по адресу: улица Михалковская, дом 59. Там загорелись четыре гаража и чердачное помещение административного здания.

Пламя охватило 200 квадратных метров, пожарные смогли предотвратить распространение огня. Информации о пострадавших не поступало.

Ночью 23 ноября случился крупный пожар на Первомайской улице в Королеве. Его площадь достигла 1,4 тысячи квадратных метров. Эвакуированы 40 человек.

Для размещения жителей выделили два автобуса и организовали пункт временного размещения в Центре культуры и досуга. Возгорание ликвидировано.