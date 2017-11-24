Ранившего ножом в сердце молодого человека задержали в Зюзино

24 ноября, 10:20
Фото: blinow61/depositphotos
Полицейские задержали мужчину, ранившего ножом в сердце молодого человека в районе Зюзино.
23 ноября правоохранители на Большой Очаковской улице задержали 28-летнего уроженца Узбекистана. Его обвиняют в том, что у торгового центра на Азовской улице он ударил потерпевшего ножом в грудь. Тот получил ранение правого желудочка сердца. Пострадавший до сих пор лежит в больнице. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает Агентство "Москва".
Вечером 20 ноября у входа в ТЦ "Азовский" прохожие увидели 18-летнего уроженца Киргизии без сознания. Его доставили в больницу. Врачи выяснили, что потерпевший получил ножевое ранение в сердце. Его срочно госпитализировали.
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