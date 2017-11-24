Задержаны подозреваемые в минировании жилого дома с помощью гранаты

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Двоих мужчин, привязавших гранату в подъезде жилого дома на юго-западе столицы, разыскали и задержали сотрудники ФСБ.

"В ходе розыска сотрудники полиции и ФСБ задержали по адресам проживания 21-летнего уроженца Москвы, судимого в 2013 году за разбой, и 26-летнего ранее не судимого уроженца Узбекистана. Мужчин изобличили в совершении преступления", – цитирует источника в правоохранительных органах Агентство "Москва".

Осколочную гранату РГД-5 привязали в приквартирном холле жилого комплекса "Аркада Хаус" в октябре 2017 года. На заминированном этаже проживают безработная женщина с несовершеннолетним ребенком, а также завкафедрой аллергологии и иммунологии РУДН Реваз Сепиашвили и профессор указанной кафедры Татьяна Славянская.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела о незаконном обороте оружия и покушении на убийство общеопасным способом.