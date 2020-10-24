10-летний мальчик погиб в Подмосковье, не справившись с управлением квадроцикла

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10-летний ребенок погиб, катаясь на квадроцикле в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе регионального управления СК РФ по региону.

Его тело нашли в районе города Бронницы. Рядом с ним лежал перевернутый квадроцикл. По предварительным данным, ребенок катался на транспортном средстве, самостоятельно управляя им.

Во время движения мальчик не справился с управлением и опрокинулся на квадроцикле. В настоящее время планируется проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Ногинске погиб 4-летний ребенок после падения в канаву с водой. В связи с инцидентом возбудили уголовное дело.