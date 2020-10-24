На АЗС в городе Аргун горит одна из пяти цистерн

Фото: МЧС РФ

Возгорание произошло на АЗС в городе Аргун в Чечне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве отметили, что в 18:10 поступило сообщение о том, что произошел пожар на АЗС. Всего на станции 5 цистерн, одна их них горит.

"Проводится работа по тушению пожара и защите соседних резервуаров, а также соседних строений", – сообщили в МЧС.

Ранее следователи завели уголовное дело после пожара в частном доме в Якутии. В огне погибли пять человек – женщина и ее четверо детей.