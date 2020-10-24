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Политика

13:21

В Баку сообщили о гибели гражданина РФ, пострадавшего при ракетном ударе по Гяндже

происшествия политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Гражданин РФ, пострадавший неделю назад при ракетной атаке на город Гянджа, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную прокуратуру Азербайджана.

Несмотря на оказанную помощь, отмечают в Генрокуратуре, погиб Маяков Артур Владимирович, 2007 года рождения.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев уточнил, что юноша гостил у своей тети. Гаджиев подчеркнул, что мальчика похоронят по православным традициям при содействии городской администрации и храма Александра Невского.

"Об этом через МИД Азербайджана уведомлено посольство России в Азербайджане", – уточнил помощник президента.

Ракетный удар по городу Гянджа был нанесен 17 октября около 01:00 по московскому времени. В результате атаки погибли 12 человек, были ранены более 40 гражданских лиц, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

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