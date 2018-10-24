Болельщица ЦСКА обвинила сотрудников римского метро в ЧП с эскалатором

Болельщица московского ЦСКА София рассказала о произошедшем в римском метро.

По мнению девушки, в случившемся виноваты сотрудники метро, неоднократно проигнорировавшие поступавшие ранее сообщения о неисправности эскалатора. Болельщица рассказала, что давки на эскалаторе не было.

"Все спускались организованно, даже не бежали. В один момент эскалатор поехал с бешеной скоростью. Сначала все восприняли это нормально, но потом люди начали сваливаться в кучу, и тогда уже стало ясно, что все плохо", – цитирует ее слова RT.

Она отметила, что помощь пострадавшим оказывалась очень медленно. Некоторые раненые долгое время лежали у эскалаторов без помощи.

23 октября, перед футбольным матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и "Рома" на одной из станций римского метрополитена произошло обрушение эскалатора.

В результате происшествия пострадали около 30 человек, из которых 19 – россияне. К настоящему моменту восьмерых граждан России выписали из больницы.

Очевидец обрушения эскалатора в Риме рассказал о первых минутах после ЧП