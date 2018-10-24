Форма поиска по сайту

24 октября 2018, 13:57

Происшествия

"Уже не холостой". Шнуров опубликовал фото с новой женой

Фото: www.instagram.com/shnurovs

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram фотографию с новой женой. На снимке он обнимает супругу на фоне заката.

Совместный снимок музыкант решил сопроводить стихотворением собственного сочинения, посвятив его новой возлюбленной. В нем Шнуров подчеркнул, что, несмотря на нестабильность в мире – колебания курса рубля и расширение НАТО, – сам он остается "стабильно пьяным и женатым". "Глядь, опять уже не холостой", – пошутил Шнуров.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Сергей Шнуров расписался с новой супругой во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На этот раз избранницей 45-летнего певца стала 26-летняя светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова, пишут "Дни.ру".

В конце мая Сергей Шнуров объявил, что разводится с женой, танцовщицей и бизнес-леди Матильдой. Тогда музыкант попросил СМИ не нарушать его личное пространство. Кроме того, он опубликовал стихотворение о разводе, признавшись, что ему было "очень больно".

Матильда Шнурова также прокомментировала в соцсетях сообщение о разводе с певцом, поблагодарив подписчиков за поддержку в это нелегкое для нее время.

происшествия культура

