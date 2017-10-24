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Новости

24 октября 2017, 08:19

Происшествия

Два человека погибли в ДТП на северо-востоке столицы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Два человека стали жертвами столкновения легковых автомобилей в Северном Медведково. Еще один из участников ДТП пострадал.

"В районе пересечения Студеного проезда с улицей Осташковская столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии два человека погибли и один получил травмы", – цитирует свой источник в экстренных службах города Агенство "Москва".

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

происшествия ДТП

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