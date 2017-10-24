24 октября 2017, 08:19Происшествия
Два человека погибли в ДТП на северо-востоке столицы
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Два человека стали жертвами столкновения легковых автомобилей в Северном Медведково. Еще один из участников ДТП пострадал.
"В районе пересечения Студеного проезда с улицей Осташковская столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии два человека погибли и один получил травмы", – цитирует свой источник в экстренных службах города Агенство "Москва".
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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