24 сентября, 20:36Происшествия
Посол РФ в Пакистане рассказал, что взрыв произошел у него на глазах
Фото: AP Photo/Sherin Zada
Посол России в Пакистане Альберт Хорев находился в непосредственной близости от взрыва полицейского автомобиля. Об этом дипломат рассказал в беседе с ТАСС.
По словам диппредставителя, он в составе группы послов из 12 стран находился в Мингоре пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Там дипломат принимал участие в туристическом форуме, организатором которого выступала Исламабадская торгово-промышленная палата.
По пути из Мингоры в населенный пункт Малам Джабба, где должна была состояться основная конференция, произошел подрыв полицейской машины, которая возглавляла дипломатический кортеж.
"Моя машина находилась в головной части кортежа, поэтому взрыв произошел прямо на моих глазах", – рассказал Хорев.
Посол отметил, что после взрыва его машина сразу же развернулась и отправилась в Исламабад.
О подрыве на мине автомобиля сопровождения дипломатической делегации стало известно 22 сентября. В результате атаки один полицейский погиб, еще трое получили ранения.
В посольстве России подрыв машины назвали точечной атакой на полицейских. Там подчеркнули, что российские дипломаты не были целью преступников.