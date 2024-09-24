Посол РФ в Пакистане рассказал, что взрыв произошел у него на глазах

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Посол России в Пакистане Альберт Хорев находился в непосредственной близости от взрыва полицейского автомобиля. Об этом дипломат рассказал в беседе с ТАСС.

По словам диппредставителя, он в составе группы послов из 12 стран находился в Мингоре пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Там дипломат принимал участие в туристическом форуме, организатором которого выступала Исламабадская торгово-промышленная палата.

По пути из Мингоры в населенный пункт Малам Джабба, где должна была состояться основная конференция, произошел подрыв полицейской машины, которая возглавляла дипломатический кортеж.

"Моя машина находилась в головной части кортежа, поэтому взрыв произошел прямо на моих глазах", – рассказал Хорев.

Посол отметил, что после взрыва его машина сразу же развернулась и отправилась в Исламабад.

О подрыве на мине автомобиля сопровождения дипломатической делегации стало известно 22 сентября. В результате атаки один полицейский погиб, еще трое получили ранения.

В посольстве России подрыв машины назвали точечной атакой на полицейских. Там подчеркнули, что российские дипломаты не были целью преступников.