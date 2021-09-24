Следователи начали проверку после пожара в общежитии Военного университета в Москве

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Главное военное следственное управление СК РФ организовало проверку после пожара в общежитии на территории Военного университета в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По факту пожара на территории федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования Военный университет Министерства обороны Российской Федерации проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности")", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что оружие и боеприпасы в установленном порядке были вынесены из здания. В результате пожара никто не пострадал.

Трехэтажное здание на Комсомольском проспекте загорелось около двух часов ночи. Огонь охватил крышу и третий этаж.

Потушить пламя удалось только утром. К этому времени площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров, а кровля местами обрушилась.

