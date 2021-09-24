Сотрудничающий с украинскими правоохранителями узбекистанец задержан на границе РФ

12:10
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
ФСБ РФ по Брянской области задержала гражданина Узбекистана, сотрудничающего с украинскими правоохранителями и ради нераскрытия легенды пересекшего границу с Россией, сообщает РИА Новости.
Мужчину 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения задержали за незаконное пересечение государственной границы с Украины в РФ. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
В ходе досмотра у него обнаружили специальные техсредства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, предположительно, наркотик.
Позже выяснилось, что нарушитель с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины на конфиденциальной основе. При выполнении очередного задания под видом лица, желающего нелегально попасть в Россию, он вступил в контакт с представителями криминальных кругов и за денежное вознаграждение в размере 27 тысяч гривен попросил оказать ему содействие в незаконном переходе на российскую территорию.
Цель таких действий заключалась в создании условий для задержания пособников при попытке организации незаконной переправки иностранца в РФ. Со слов задержанного, в какой-то момент что-то пошло не так и пособников не задержали. Ему же для поддержания легенды пришлось нарушить российско-украинскую границу.
В начале сентября в Ингушетии задержали четверых сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГ, готовивших нападения на правоохранителей в республике. Речь идет о гражданах РФ, установивших с помощью интернета контакты с членами ИГ, чтобы координировать свою деятельность по подготовке и совершению терактов.
По данным спецслужб, подозреваемые планировали нападать на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.
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