Сотрудничающий с украинскими правоохранителями узбекистанец задержан на границе РФ

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

ФСБ РФ по Брянской области задержала гражданина Узбекистана, сотрудничающего с украинскими правоохранителями и ради нераскрытия легенды пересекшего границу с Россией, сообщает РИА Новости.

Мужчину 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения задержали за незаконное пересечение государственной границы с Украины в РФ. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

В ходе досмотра у него обнаружили специальные техсредства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, предположительно, наркотик.

Позже выяснилось, что нарушитель с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины на конфиденциальной основе. При выполнении очередного задания под видом лица, желающего нелегально попасть в Россию, он вступил в контакт с представителями криминальных кругов и за денежное вознаграждение в размере 27 тысяч гривен попросил оказать ему содействие в незаконном переходе на российскую территорию.

Цель таких действий заключалась в создании условий для задержания пособников при попытке организации незаконной переправки иностранца в РФ. Со слов задержанного, в какой-то момент что-то пошло не так и пособников не задержали. Ему же для поддержания легенды пришлось нарушить российско-украинскую границу.

В начале сентября в Ингушетии задержали четверых сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГ, готовивших нападения на правоохранителей в республике. Речь идет о гражданах РФ, установивших с помощью интернета контакты с членами ИГ, чтобы координировать свою деятельность по подготовке и совершению терактов.

По данным спецслужб, подозреваемые планировали нападать на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.