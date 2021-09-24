Пожар в общежитии Военного университета в Москве локализовали

Пожар в общежитии Военного университета Минобороны в Москве удалось локализовать. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

"Объявлена локализация пожара", – заявил источник в беседе с ТАСС.

При этом он не уточнил площадь, на которой удалось локализовать пожар.

Позднее в МЧС подтвердили факт локализации возгорания. Там сообщили, что это произошло в 05:22.

Огонь охватил здание по адресу Комсомольский проспект, дом 20, строение 1 в ночь на пятницу, 24 сентября. Из общежития в целях безопасности эвакуировали порядка 100 человек.

Изначально возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти. Позднее его повысили до третьего.

Площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров. При этом пострадавших в результате случившегося нет.

Из-за пожара было перекрыто движение по дублеру Комсомольского проспекта. Кроме того, спецтехника заняла несколько полос на основной дороге.