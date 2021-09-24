Площадь пожара в общежитии Военного университета в Москве увеличилась до 500 "квадратов"

Площадь пожара в общежитии Военного университета Минобороны в Москве увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на заявление источника в экстренных службах города.

"Площадь, охваченная огнем, составляет 500 квадратных метров", – подтвердил источник.

Он уточнил, что в здании началось обрушение кровли. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Согласно поступившей ранее информации, пожар охватил здание по адресу Комсомольский проспект, дом 20, строение 1.

Из общежития в целях безопасности эвакуировали порядка 100 человек.

Изначально возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти. В данный момент его повысили до третьего.