В Минздраве рассказали о состоянии альпинистов, спасенных с Эльбруса

Фото: телеграм-канал "Mash Gor"

Стало известно о состоянии альпинистов, спасенных со склона Эльбруса. Об этом рассказал министр здравоохранения Кабардино-Балкарской республики Рустам Калибатов.

Как передает ТАСС слова главы Минздрава, состояние восьми альпинистов оценивается как средней степени тяжести.

"У одного перелом голени, отправили в республиканскую больницу, остальным тоже оказывается помощь", – сообщил Калибатов.

Он уточнил, что решение о госпитализации пострадавших будет приниматься в зависимости от их состояния.

Группа альпинистов из 19 человек накануне запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Позднее трое альпинистов были найдены погибшими. По факту их гибели Следственный комитет организовал доследственную проверку.

По информации МЧС, спасателям удалось найти живыми 16 человек. В данный момент осуществляется спуск последних двух альпинистов.