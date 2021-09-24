Еще девять альпинистов спасли на Эльбрусе

Фото: телеграм-канал "Mash"

Еще девять альпинистов, запросивших помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе, удалось спасти. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление МЧС.

Таким образом, всего удалось спасти 14 человек.

Известно, что в данный момент спасатели продолжают поиск еще двух альпинистов.

Ранее группа из 19 человек запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

В МЧС ранее заявляли, что трое альпинистов найдены погибшими. При этом пять человек удалось спасти.

Спасатели продолжают проведение операции по спасению альпинистов. Работы осложняются порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой -20 градусов, пургой и плохой видимостью.