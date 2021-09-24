Один человек погиб и 12 ранены при стрельбе в супермаркете в Теннесси – СМИ

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Стрельба произошла в американском штате Теннесси. Об этом сообщает телеканал Fox.

Уточняется, что инцидент случился в супермаркете сети Kroger в городе Коллервилл. В результате стрельбы погиб один человек.

Кроме того, 12 пострадавших получили различные ранения. Об их состоянии на данный момент ничего неизвестно.

Как заявили телеканалу в полиции, стрелок покончил с собой. Причины его поступка пока не установлены.

Ранее инцидент со стрельбой случился в американском штате Иллинойс. Сообщалось, что полиция получила сообщение о стрельбе в городе Ист-Сент-Луис.

Кроме того, в том же месте произошло столкновение поезда легкого метро и машины. При этом связь ДТП со стрельбой не была подтверждена.