Похититель радиатора оставил в столичном подъезде кроссовку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве задержали подозреваемого в попытке похищения радиатора отопления из подъезда дома в центре города. О ЧП сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Это произошло в ночь на 23 сентября в жилом доме в 1-м Коптельском переулке.

"Неизвестный похитил из подъезда радиатор отопления, но не смог его утащить и скрылся с места, оставив одну кроссовку. В ходе отработки территории оперативники задержали 33-летнего безработного жителя столицы", – сказал источник.

Кроссовку изъяли как вещдок. С мужчиной сейчас разбираются.

Ранее сообщалось, что более 17 миллионов рублей похитили из квартиры в Чертанове Южном. О краже из квартиры в одном из домов на Варшавском шоссе заявил в полицию мужчина, который работает водителем у индивидуального предпринимателя.

