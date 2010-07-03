Ребенок умер во время занятий на канате в Ингушетии

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Ингушетии 11-летний мальчик погиб во время спортивных занятий у себя дома. Следственный комитет проводит доследственную проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

Инцидент произошел вечером 23 сентября на территории домовладения в селении Экажево Назрановского района. По предварительной информации, ребенок погиб во время занятий на канате. Он запутался в канате и скончался от асфиксии.

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