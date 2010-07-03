Мужчина пострадал при возгорании скутера на западе столицы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На западе столицы мужчина пострадал при возгорании скутера, которое произошло во время заправки транспортного средства, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На улице Коцюбинского мужчина заправлял скутер топливом, и в этот момент произошло возгорание на площади 1 квадратный метр. Мужчина пострадал", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего госпитализируют в одну из больниц столицы.

Ранее у десятиклассника в кармане брюк загорелся смартфон. О происшествии сообщил местный интернет-портал cheltv.ru

В начале сентября у школьника в кармане загорелся смартфон. Инцидент произошел Магнитогорске. По пути в школу подросток почувствовал, что гаджет сильно перегрелся. Парень попытался достать телефон, но обжег руку, так как он уже горел. На помощь пришел прохожий. У него с собой были строительные перчатки. Мужчина помог школьнику вытащить горящий телефон из кармана. Врачи диагностировали у школьника ожог второй степени.

