Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Пожар произошел в торговых павильонах в Гольянове. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.

Возгорание произошло на улице Монтажная, дом № 9. Общая площадь пожара составила около 80 квадратных метров.

В 07:43 пожар удалось локализовать, а в 08:26 он был полностью ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал.

Согласно информации из открытых источников, по указанному адресу находится торговый центр "Мандарин".

Накануне произошел пожар в ангаре на улице Ижорской. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

В понедельник, 23 сентября, крупный пожар также произошел в СНТ "Звезда" городского округа Сергиев Посад. Кроме того, горел частный дом под Балашихой.

