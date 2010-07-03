Пассажир рейса Самара – Москва угрожал экипажу расправой

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Пассажир, который устроил дебош на борту самолета Самара – Москва, угрожал бортпроводникам расправой.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот", конфликт произошел после требования мужчины пересадить из эконома к себе в бизнес-класс знакомого.

"На отказ в просьбе он отреагировал нецензурной бранью, угрозами увольнения и физической расправой", – рассказали в пресс-службе.

Также указывается, что мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения встал во время взлета, а затем отказался занять свое место.

В результате пассажиру было вручено письменное предупреждение, на которое он отреагировал агрессией.

В аэропорту Шереметьево нарушителя доставили в дежурную часть. В отношении мужчины 1966 года рождения составлен административный протокол.