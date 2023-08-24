Южнокорейских студентов задержали за попытку прорыва в посольство Японии в Сеуле

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Южнокорейские студенты, которые образовали группу выступающих против сброса воды с АЭС "Фукусима-1", попытались прорваться в здание диппредставительства Японии в Сеуле. Об этом сообщает издание Seoul Shinmun.

По данным газеты, полиция задержала 16 человек.

Студенты проникли внутрь здания, часть группы прорвалась на восьмой этаж. Молодые люди скандировали лозунги: "Тихий океан не принадлежит Японии", "Прекратите сброс загрязненной воды с "Фукусимы" и другие. СМИ не уточняет, студентами какого образовательного учреждения они являются.

Утром 24 августа стало известно, что Токио приступил к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Сброс воды будет производиться через специально построенный подводный туннель на расстоянии одного километра от берега, с интенсивность. в 460 тонн за сутки. Согласно плану мероприятий, в течение 17 дней предполагается избавиться от порядка 7,8 тысячи тонн очищенной воды.

"Актуальный репортаж": сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа