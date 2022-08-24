Три судна сорвало с якорей в районе Сахалина — СМИ

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Спасательная операция проводится в районе Сахалина, где с якоря сорвало несколько судов. Об этом ТАСС сообщили в морском спасательном подцентре.

По словам собеседника агентства, дрейфуют три судна. На борту порядка 54 человек.

Ранее сообщалось, что в водах Канады перевернулось рыболовное судно Villa de Pitanxo, на борту которого находились 24 человека. Преимущественно среди них были граждане Испании – 12 человек, – а также перуанцы и датчане.

Жертвами кораблекрушения стали несколько человек. ЧП произошло в 250 милях от берега, в районе острова Терранова. На месте происшествия нашли две спасательные шлюпки – в одной находились три моряка, другая была пустой.