Затор образовался на МКАД в районе Западного Дегунина из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Москва и МО"

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 78-м километре МКАД в районе Северного Дегунина, на внутренней стороне дороги в результате ДТП сформировался крупный затор. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение после аварии на МКАД сильно затруднено. Выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

По информации департамента, грузовик остановился в полосе движения, а следовавшая за ним легковушка не успела затормозить и врезалась в большегруз.

Ранее авария с участием двух легковушек и мотоцикла произошла на 41-м километре МКАД в районе Калужского шоссе. В результате случившегося водитель мотоцикла погиб.