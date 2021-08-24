Затор образовался на МКАД в районе Западного Дегунина из-за ДТП

18:58
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Москва и МО"
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 78-м километре МКАД в районе Северного Дегунина, на внутренней стороне дороги в результате ДТП сформировался крупный затор. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Движение после аварии на МКАД сильно затруднено. Выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.
По информации департамента, грузовик остановился в полосе движения, а следовавшая за ним легковушка не успела затормозить и врезалась в большегруз.
Ранее авария с участием двух легковушек и мотоцикла произошла на 41-м километре МКАД в районе Калужского шоссе. В результате случившегося водитель мотоцикла погиб.
Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД
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