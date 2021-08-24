В Дагестане селевой поток унес машину с людьми в реку

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Селевой поток унес автомобиль с людьми в реку в Дагестане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального главка МЧС.

Известно, что инцидент случился в Левашинском районе в населенном пункте Хаджалмахи.

"Селевым потоком унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились два человека", – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что речь идет о матери с сыном. Автомобиль унесло в направлении реки Казикумухское Койсу.

"(На место. – Прим. ред.) направлены спасатели Махачкалинской БПСС", – добавили в МЧС.

Ранее в Краснодарском крае более 29 тысяч человек остались без электроснабжения из-за сильного дождя. Работы по восстановлению электроснабжения проводили 10 бригад энергетиков.

Ливни начались на Кубани в ночь на 13 августа. Из-за этого в ряде районов произошли подтопления.