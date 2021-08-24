В Дагестане селевой поток унес машину с людьми в реку

00:05
Фото: Москва 24/Мария Касатина
Селевой поток унес автомобиль с людьми в реку в Дагестане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального главка МЧС.
Известно, что инцидент случился в Левашинском районе в населенном пункте Хаджалмахи.
"Селевым потоком унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились два человека", – сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что речь идет о матери с сыном. Автомобиль унесло в направлении реки Казикумухское Койсу.
"(На место. – Прим. ред.) направлены спасатели Махачкалинской БПСС", – добавили в МЧС.
Ранее в Краснодарском крае более 29 тысяч человек остались без электроснабжения из-за сильного дождя. Работы по восстановлению электроснабжения проводили 10 бригад энергетиков.
Ливни начались на Кубани в ночь на 13 августа. Из-за этого в ряде районов произошли подтопления.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: