Свидетеля, говорящего об отсутствии Ефремова за рулем, защита не будет допрашивать на суде

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев не будет больше пытаться допросить в суде второго свидетеля, который утверждает, что артиста не было за рулем его автомобиля в момент ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Допросить второго свидетеля у нас больше не получится. Дело в том, что когда это можно было сделать, я ушел из процесса", – отметил Пашаев.

На прошлой неделе Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Актер пожелал, чтобы они оставались в качестве консультантов. Ефремов сообщил, что найдет адвокатов посильнее.

Пашаев отметил, что актер отказался от адвоката, поскольку разочаровался в справедливости суда. По его словам, Ефремов неоднократно утверждал, что это заказ.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. По версии следствия, актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.