В лагере беженцев в Ливане террорист-смертник привел в действие взрывное устройство – СМИ

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Во время операции ливанских силовиков в одном из лагерей сирийских беженцев на севере страны террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, сообщает РИА Новости.

По данным ливанского национального агентства NNA, террорист открыл огонь, а после подорвал себя. Несколько человек получили ранения.

Предполагается, что сотрудники внутренней безопасности проводили операцию по задержанию участников вооруженного нападения в христианском поселении Кафтун, в ходе которого был убит сын главы местного муниципалитета.

Ранее сообщалось, что более 130 тысяч сирийских беженцев оказались в окружении на турецко-греческой границе. Турецкие войска пытались вытеснить нежеланных гостей со своей территории, на которой мигранты разбили временные лагеря.