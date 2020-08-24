Жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Жительница Казани рассказала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что ее укусил скорпион, который спрятался в купленном винограде, передает РИА Новости.

По словам россиянки, скорпиона было невозможно заметить, так как он был того же цвета, что и ягоды. Она также прикрепила к записи фото выписки из больницы, в которой указан диагноз – укус скорпиона. Женщина отметила, что медики также удивились ее находке.

"Как сказали мне вчера сразу несколько врачей: "Не видели бы – сами бы не поверили", – рассказала она.

Информацию о пациентке с укусом скорпиона также подтвердили в пресс-службе Минздрава республики. Пострадавшей оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в дельфинарии в Сочи белуха укусила ребенка. В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.