Жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде

19:12
Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"
Жительница Казани рассказала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что ее укусил скорпион, который спрятался в купленном винограде, передает РИА Новости.
По словам россиянки, скорпиона было невозможно заметить, так как он был того же цвета, что и ягоды. Она также прикрепила к записи фото выписки из больницы, в которой указан диагноз – укус скорпиона. Женщина отметила, что медики также удивились ее находке.
"Как сказали мне вчера сразу несколько врачей: "Не видели бы – сами бы не поверили", – рассказала она.
Информацию о пациентке с укусом скорпиона также подтвердили в пресс-службе Минздрава республики. Пострадавшей оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в дельфинарии в Сочи белуха укусила ребенка. В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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