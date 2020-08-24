Один человек пострадал при взрыве баллона на заводе в ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Один человек получил травму головы в результате взрыва баллона на заводе в деревне Каракашево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По адресу деревня Каракашево, дом 170, строение 1 в цеху на заводе произошел взрыв баллона", – сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадал 20-летний мужчина.

Ранее в понедельник двое рабочих получили травмы при падении люльки с пятого этажа на стройке жилого дома в ТиНАО. Инцидент произошел по адресу поселение Воскресенское, дом 21. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

