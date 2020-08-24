Число жертв двух взрывов на Филиппинах возросло до 14

15:30
Фото: AP Photo/Nickee Butlangan
Число жертв двух взрывов в городе Холо на юге Филиппин увеличилось до 14. Об этом сообщает местное издание Rappler.
Генерал-майор Корлето Винлуана сообщил, что в результате взрывов погибли семь военных, шесть гражданских и один полицейский. Еще 75 человек получили ранения, в том 21 военнослужащий, три сотрудника местной полиции и три представителя сил специального назначения.
Первый взрыв прогремел на Филиппинах в 06:53 по московскому времени. Спустя час в 100 метрах от места первого взрыва произошел второй. Представитель 11-й пехотной дивизии Роналду Матео сообщил, что за совершением взрывов может стоять запрещенная в РФ группировка "Абу Сайяф".
Пресс-секретарь российского диппредставительства на Филиппинах Наталья Линовицкая сообщила, что данных о возможных пострадавших при взрывах россиянах в посольство не поступало. В настоящее время власти выясняют, кто мог быть организатором взрывов.
Ранее взрыв произошел на газопроводе в Сирии. В результате происшествия местные жители остались без электричества.
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