Число жертв двух взрывов на Филиппинах возросло до 14

Фото: AP Photo/Nickee Butlangan

Число жертв двух взрывов в городе Холо на юге Филиппин увеличилось до 14. Об этом сообщает местное издание Rappler.

Генерал-майор Корлето Винлуана сообщил, что в результате взрывов погибли семь военных, шесть гражданских и один полицейский. Еще 75 человек получили ранения, в том 21 военнослужащий, три сотрудника местной полиции и три представителя сил специального назначения.

Первый взрыв прогремел на Филиппинах в 06:53 по московскому времени. Спустя час в 100 метрах от места первого взрыва произошел второй. Представитель 11-й пехотной дивизии Роналду Матео сообщил, что за совершением взрывов может стоять запрещенная в РФ группировка "Абу Сайяф".

Пресс-секретарь российского диппредставительства на Филиппинах Наталья Линовицкая сообщила, что данных о возможных пострадавших при взрывах россиянах в посольство не поступало. В настоящее время власти выясняют, кто мог быть организатором взрывов.

Ранее взрыв произошел на газопроводе в Сирии. В результате происшествия местные жители остались без электричества.