Девять человек погибли в результате двух взрывов на Филиппинах

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Девять человек погибли и не менее 17 пострадали в результате двух взрывов на юге Филиппин, сообщает "Газета.ру".

Первый взрыв прогремел около полудня рядом с бакалейным магазином. Второй взрыв произошел в 70 метрах от первого спустя час.

Издание Straight Times, в свою очередь, сообщает, что первый взрыв произошел у армейского грузовика, который был припаркован у офисного здания на городской площади.

Ранее взрыв произошел на газопроводе в Сирии. В результате происшествия местные жители остались без электричества.