Двое погибли и 13 ранены в результате теракта в сирийской Эс-Сукейлабии – МО РФ

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Двое погибли и 13 ранены в результате теракта в сирийской Эс-Сукейлабии, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1 ранга Евгений Герасимов.

По его словам, ЧП произошло во время церемонии открытия храма "Айя-София". Террористы совершили подрыв беспилотника кустарного производства.

В Минобороны добавили, что российские военные во время теракта в городе Эс-Сукейлабия не пострадали.

Ранее ФСБ задержала собиравших для боевиков деньги пособников сирийской террористической организации в нескольких российских регионах.

Задержанными была создана межрегиональная сеть по сбору, аккумулированию и переводу денег на зарегистрированные на третьих лиц банковские карты и счета, а собранные средства под видом благотворительности направлялись на нужды сирийских боевиков.